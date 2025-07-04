Около 6,8 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи в 2025 году

В Московской области женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг « Здоровье» или по тел.122, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. С начала года почти 6,8 тыс. женщин самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования, у 469 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на дополнительные исследования», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По результатам маммографического исследования у 21 пациентки было выявлено онкологическое заболевание. Женщины были направлены в центры амбулаторной онкологической помощи региона для выбора тактики и дальнейшего прохождения лечения.

Чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.