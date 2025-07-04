Поздний ужин и отложения в сосудах: врач назвал причины плохого холестерина

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что вредный для организма холестерин бывает двух видов: низкой и очень низкой плотности. Он образуется во время повышенного давления, откладывается в сосудах и тесно связан с питанием, сообщает «Вечерняя Москва».

«Во многом это зависит от наследственной или генетической предрасположенности. В результате в сосудах мозга, глаз, сердца, почек откладывается на внутренних стенках холестерин, который закрывает просветы в них», — сказал доктор.

По его словам, одна из самых распространенных причин — это поздний плотный ужин: чаще всего плохой холестерин откладывается ближе к вечеру и ночью, когда организму уже нужен отдых.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень холестерина уменьшает риск развития болезни Альцгеймера, а склонность к атеросклеротическим бляшкам повышает его вероятность на 21%.