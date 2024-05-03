В ОЭЗ «Дубна» начался V сезон хакатона «ЦифраZonе |Технологическая модернизация»

В конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» торжественно открыт пятый сезон хакатона «ЦифраZone|Технологическая модернизация», в котором примут участие более 80 студентов и школьников из наукограда и еще 11 городов страны. Об этом сообщается на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна.

Впервые в дубненском хакатоне будет соревноваться команда из Мариуполя — одного из ключевых городов новых российских территорий. Также заявили свое участие школьники и студенты семи университетов из таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Энгельс и других — всего 27 команд, 17 из которых представляют университет «Дубна». На торжественном открытии хакатона тех, кто решил проверить свои знания, навыки и умение работать в команде, приветствовали организаторы соревнований, кейсодатели, наставники.

Заместитель гендиректора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик отметила, что с каждым годом в это движение вовлекается все больше талантливой молодежи, появилось даже некое сообщество студентов-хакатонщиков, активно присоединяются к нему и школьники. Такое стремление участвовать в решении технологичных задач реального бизнеса можно только приветствовать, подчеркнула руководитель. А и. о. ректора университета „Дубна“ Андрей Деникин обратил внимание на происхождение самого названия „хакатон“, которое переводится, как „марафон для хакеров“.

«Сейчас такие чемпионаты по решению задач за очень ограниченное время уже выходят за рамки ИТ-технологий, мы думаем о том, чтобы организовывать инженерные и другие, более сложные хакатоны. Но сам формат этих соревнований, когда на скорость решаются реальные задачи, — это интересно, это дает опыт не только поиска нестандартных решений, но и хорошую тренировку скоростных возможностей ума и мышления», — сказал Андрей Деникин.

На весеннем хакатоне «ЦифраZone|Технологическая модернизация» у ребят есть возможность такой опыт приобрести: в течение трех недель они будут при поддержке своих наставников решать кейсы от работодателей. На этом конкурсе ими в очередной раз стали резиденты ОЭЗ «Дубна» компании «НПК „Дедал“ и „Клауд Ком“. Их представители — начальник отдела разработки программного обеспечения АО „НПК Дедал“ Максим Стрельченко и исполнительный директор ООО „Клауд Ком“ Андрей Секретарев — дали свои напутствия ребятам.

В рамках открытия соревнований они подробно рассказали о задачах (разработке алгоритма видеоаналитики, а также разработке веб-приложеняе для корпоративной геймификации), помощь в решении которых от ребят ждут компании, что еще раз подтверждает востребованность такого инструмента работы с молодежью, как хакатоны.

Итак, командное соревнование стартовало, а на финале 16 мая уже будут известны его победители. А пока пожелаем участникам хакатона насладиться работой в команде и приобретать ценный для их будущей деятельности опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.