В Серпухове 8 мая состоится ночное шествие «Огонь памяти»

В городском округе Серпухов 8 мая пройдет ночное шествие «Огонь памяти». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

79 лет назад, в ночь на 9 мая 1945 года, под Берлином маршалом Жуковым и немецким генералом-фельдмаршалом Кейтелем был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Память о войне — это, прежде всего, память о людях. Пройдут года, десятилетия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни народа, но легендарный подвиг — Победа в Великой Отечественной войне — навсегда останется в нашей памяти.

Жителей и гостей села Липицы и окрестных деревень 8 мая приглашают присоединиться к ночному шествию «Огонь памяти».

Начало шествия в 22:00 от памятника воинам-односельчанам до памятника летчикам 178 авиаполка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.