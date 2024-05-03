Сжегшие Библию на Ставрополье публично извинились

Сжегшие Библию на Ставрополье молодые люди извинились на камеру

Сжегшие Библию на Ставрополье молодые люди извинились на камеру, видео в своем Telegram-канале разместил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее в Новоалександровске трое жителей кинули в огонь Новый Завет.

Они задержаны, им грозит до 5 лет колонии по статьям за «Хулиганство» и «Оскорбление чувств верующих».

«Это „герои“ недавнего видео с сожжением Библии. Они раскаиваются, их родные — переживают. Попросить прощения важно. Но словами не отменишь сделанного. Жизнь себе и своим семьям парни испортили», — написал Владимиров.