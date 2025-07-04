Количество ДТП в Сергиево-Посадском округе за полгода снизилось на 10,8%

За первые 6 месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий в Сергиево-Посадском округе снизилось на 10,8%. Высокий результат — заслуга каждого сотрудника Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе Сергиево-Посадского городского округа.

За добросовестный труд и профессионализм отличившимся инспекторам вручили медали МВД России и почётные грамоты. Награды они получили от руководителей и главы округа Оксаны Ерохановой в свой профессиональный праздник, который отмечается 3 июля.

В этом году службе Госавтоинспекции исполнилось 89 лет. Спустя 26 лет ей вернули историческое название — трудновоспроизводимую аббревиатуру ГИБДД переименовали в ГАИ. У инспекторов Сергиево-Посадского округа много новых задач, но с такой командой, объединенной опытом и свежими силами, любые сложности по плечу.

Как водится, даже этот праздничный день большинство инспекторов встречают на посту. Поэтому для них было подготовлено видеопоздравление.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион». «Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.