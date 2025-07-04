Медитация и четкий режим дня: как нужно отдыхать, если отпуск вызывает тревогу

Отдых может вызывать не расслабление, а внутреннее напряжение, особенно у тревожных людей, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Очень важно установить для себя четкие границы. Просто определите время, когда вы отдыхаете, и действительно придерживайтесь этого режима. Такая структура помогает снизить тревожность и легче переключаться», — сказала Крашкина.

Она добавила, что полезно использовать техники релаксации. Это может быть медитация, дыхательные практики, йога или даже обычная прогулка на свежем воздухе.

«Все это помогает успокоиться и восстановить внутренний баланс. Хорошо, если вы найдете для себя приятное занятие. Это может быть что угодно — чтение, рисование или любое другое хобби, которое вам нравится и помогает отвлечься от повседневной суеты. И, конечно, не замыкайтесь в себе», — порекомендовала специалист.

Крашкина посоветовала обсуждать свои переживания — с близкими, с друзьями или с психологом. Иногда простой разговор уже помогает снизить напряжение и немного выдохнуть.

5 июля отмечается День трудоголиков. Это «профессиональный» праздник тех, кто не умеет вовремя остановить работу и позволить себе отдохнуть. Большинство привыкло взваливать на себя большой объем работы, забывая о том, что переработки негативно сказываются на здоровье. Это в целом может повлиять на качество и продолжительность жизни.