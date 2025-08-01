Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ради европейской интеграции власти Украины обязаны урегулировать статус однополых* отношений в стране.

«Полная юридическая защита всех меньшинств, в частности ЛГБТ-сообщества*, является для нас важной частью подхода к вопросу евроинтеграции Украины», — написал Кристерссон в Instagram**.

Шведский премьер добавил, что Стокгольм будет внимательно следить за тем, чтобы киевский режим выполнил условие.

Ранее вегнерский премьер-министр Виктор Орбан впервые публично допустил возможность выхода Будапешта из Евросоюза. Особое недовольство вызвали требования по приему мигрантов и ЛГБТ-пропаганде* в школах.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

**Деятельность Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) запрещена в России.