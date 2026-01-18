Путину передали послание от премьера Японии

сегодня в 09:57

Президент РФ Владимир Путин получил послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Тойо Кэйзай».

Глава японского правительства в обращении отметила, что Токио ценит отношения с Москвой. Премьер Японии также передала Путину, что страна надеется на немедленное прекращение огня между Россией и Украиной.

Такаити направила послание российскому лидеру через японского депутата Мунэо Судзуки в устной форме.

По данным журнала, парламентарий передал это сообщение 26 декабря во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.

Ранее востоковед назвал одно из главных табу в жизни японцев. Речь идет о любой критике императора и членов правящей династии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.