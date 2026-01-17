Востоковед назвал одно из главных табу в жизни японцев

Кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ Владимир Нелидов заявил, что одно из главных табу в жизни японцев — любая критика императора и членов правящей династии, сообщает «Лента.ру» .

Эксперт отметил, что в Японии нет формальных ограничений на критику монарха, включая публичную, но люди предпочитают не обсуждать детали частной жизни императорской семьи и не высказывать негативных суждений о ее действиях.

«Это явление называют „хризантемовым табу“ — своего рода негласный национальный консенсус. Причем оно распространяется не только на действующего монарха, но и на его предшественников, включая Хирохито (правил Японией в годы ВОВ - ред.)», — объяснил Нелидов.

Востоковед добавил, что императорская семья тщательно оберегает свою репутацию, избегая скандалов и почти никогда не раскрывая деталей личной жизни. Если детали просачиваются в СМИ, то подаются публике максимально аккуратно и уважительно.

