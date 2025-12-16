Японец рассказал правду о жизни в США

Японец заявил, что жизнь в США слишком дорогая для семьи с детьми

Проживающий в США вместе с женой и двумя детьми выходец из Японии поделился своим опытом о высокой стоимости жизни в Штатах. Несмотря на годовой доход около 3,8 млн рублей, иммигранту с трудом удается покрывать расходы, сообщает «Царьград» .

В своем YouTube-блоге, иронично названном «Беженец в заграничном аду», он описывает американскую жизнь как настоящий кошмар. Чтобы свести концы с концами, мужчина вынужден работать на нескольких работах, прибегая к займам.

Эмигрант совмещает работу плотника с нелегальным такси и курьерской доставкой. Его средний ежемесячный доход составляет 2 880 долларов, из которых 26% уходит на налоги, командировочные расходы и инструменты.

После всех вычетов у него остается примерно 2 100 долларов (166,8 тысячи рублей) ежемесячно, или около 48 тысяч долларов в год (3,8 млн рублей). По словам блогера, эта сумма может показаться значительной, однако цены в США сильно превышают японские.

«Вроде бы сумма не такая уж и маленькая! Некоторые даже могут подумать: „Совсем зажрался, и чего ему с такими деньжищами не хватает?“. Вот только цены в Соединенных Штатах в два или даже в три раза выше, чем в Японии», — рассказал мужчина.

Особенно сложным периодом для семьи становится отсутствие работы для плотников. Это время он описывает как сущий ад. Японец признался, что испытывает глубокое отчаяние, наблюдая за стремительным ростом своих долгов.

