Путин: Запад не стал вникать в суть российских мирных предложений для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на рассмотрение предложенных Россией мирных предложений для Украины участниками Х Примаковских чтений, которые в отличие от Запада, вникнут в их суть, сообщает «Парламентская газета» .

«Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что одной из тем на Х Примаковских чтениях могут стать вопросы об установлении на Евразийском континенте системы неделимой безопасности.

Ранее Владимир Путин озвучил реальные мирные предложения для Украины, которые переведут конфликт на политический уровень урегулирования. Однако Запад не воспринял их всерьез.