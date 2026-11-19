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Путин заявил о стремлении Трампа к завершению конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что глава США Дональд Трамп искренне нацелен на урегулирование мировых кризисов, включая украинский. Политик стремится к восстановлению диалога по множеству направлений, в том числе на российско-американском треке, сообщает пресс-служба Кремля.

Подводя итоги переговоров с участием лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Трампа, российский президент отметил, что хотел бы продолжения встреч в подобном трехстороннем формате. Он добавил, что дальнейшее развитие событий ведомо только богу, однако он рассчитывает на сохранение взаимопонимания, пишет газета «Известия».

По словам главы государства, ключевыми темами саммита стали модернизация ООН, обеспечение безопасности, ядерное нераспространение. Также обсуждались свобода морского судоходства и работа Международного уголовного суда.

При этом Путин подчеркнул, что МУС регулярно превышает свои полномочия. В своих вердиктах он руководствуется политической конъюнктурой вместо норм права.

Ранее сообщалось о завершении трехстороннего саммита с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Встреча лидеров трех держав продолжалась свыше полутора часов.

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