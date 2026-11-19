сегодня в 13:06

Лидеры России, США и Китая завершили трехстороннюю встречу

Лидеры России, США и Китая закончили трехсторонние переговоры, пишет газета «Известия» .

Китайские СМИ сообщили о завершении встречи.

Переговоры прошли в трехстороннем формате с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Встреча на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне продлилась более 1,5 часа.

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