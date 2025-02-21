Путин заявил о пользе западных санкций для России

Западные санкции и внешние проблемы сыграли важную стимулирующую роль для России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий. По его словам, такие вызовы простимулировали рост отечественного бизнеса и науки, сообщает ТАСС .

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль», — сказал президент.

По словам Путина, после введения внешних ограничений российские компании начали все чаще обращаться к отечественным ученым. Глава государства обратил внимание, что «отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных».

В ходе выступления на форуме Владимир Путин также призвал внимательно отнестись к возможному возвращению западных компаний на рынок России.