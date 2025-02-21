Путин отреагировал на возможное возвращение западных брендов в Россию

К возможному возвращению в РФ зарубежных компаний необходимо отнестись внимательно, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий. По словам главы государства, нельзя допустить, чтобы в России утратился приобретенный потенциал, сообщает ТАСС .

Путин также заявил о необходимости отрегулировать взаимодействие российских компаний и их иностранных конкурентов. По словам президента, у отечественных рыночных игроков должны быть преимущества перед иностранцами, но все должно проходить с соблюдением требований Всемирной торговой организации (ВТО).

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО», — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин признал, что «тем не менее нам же создали определенные трудности», в связи с чем Москва может «соответствующим образом отрегулировать» возвращение на российский рынок брендов, которые примут такое решение.

На форуме Путин также заявил, что западные санкции сыграли важную стимулирующую роль для России.

