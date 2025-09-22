Путин заявил о готовности РФ придерживаться ДСНВ год после истечения
Фото - © РИА Новости
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия еще год готова придерживаться центральных ограничений договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения в феврале следующего года, сообщает пресс-служба Кремля.
В понедельник глава государства провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что на основе дальнейшего анализа ситуации Москва примет решение о целесообразности сохранения текущих добровольных ограничений.
Российский лидер добавил, что мера станет эффективной только в том случае, если Соединенные Штаты будут придерживаться аналогичного подхода и не предпримут действий, которые могут ослабить или нарушить существующее равновесие сдерживающих факторов.
Ранее Путин заявил, что за последние 1,5–2 года выпуск по некоторым образцам вооружений в стране вырос в 30 раз.
