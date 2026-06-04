Фанаты Лерчек заметили сходство нового ребенка с экс-супругом Артемом Чекалиным

Подписчики блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, устроили дискуссию в социальных сетях под новой семейной фотографией. После прохождения шестого курса химиотерапии знаменитость опубликовала совместный снимок со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини и маленьким сыном Даниэлем, который, как считают некоторые пользователи соцсетей, похож на ее бывшего мужа Артема, сообщает Super .

Публикация вызвала неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Часть аудитории выразила поддержку паре и умилилась трогательному кадру.

Однако другие комментаторы обратили пристальное внимание на внешность малыша. По мнению некоторых пользователей сети, младший ребенок Чекалиной имеет сильное визуальное сходство с ее бывшим супругом Артемом Чекалиным.

Сама блогер и ее партнер Луис Сквиччиарини предпочли оставить данные предположения без ответов. Они никак не отреагировали на споры в комментариях.

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