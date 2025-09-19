Путин: выпуск по некоторым образцам вооружения в РФ вырос в 30 раз

Президент России Владимир Путин заявил, что за последние 1,5–2 года выпуск по некоторым образцам вооружений в стране вырос в 30 раз, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прилетел в Пермь, чтобы в День оружейника посетить Мотовилихинский завод. Здесь расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла.

Глава государства отметил, что производство по некоторым видам вооружений в стране выросло в 2, 3, 10, 15 раз, а по некоторым изделиям — почти в 30. Он заявил, что Вооруженные силы будут развиваться и дальше. Они станут современными, мощными и компактными.

«Рассчитываю на то, что события, связанные с СВО, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», — сказал Путин во время общения с сотрудниками предприятия.

Ранее глава государства назвал две главные цели России. По его словам, кроме победы в спецоперации, ключевая задача страны сейчас — улучшение демографии.

