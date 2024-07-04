Путин заявил, что предложенный Россией план позволит прекратить огонь на Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что озвученный Москвой план по конфликту на Украине позволит немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорному процессу, сообщает «Царьград» .

С таким заявлением глава России выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане. Путин отметил, что для реализации российского плана важна готовность как Украины, так и Запада.

Ранее Путин заявил, что выдвинутые условия мира по Украине изменятся, если их не примут Киев и западные страны. Среди указанных условий, в том числе, — вывод украинских войск из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также снятие всех пакетов антироссийских санкций.