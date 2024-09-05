Путин: Киев не думает о народе, когда принимает решение о боевых действиях

Решением вести бой до последнего украинца Киев показывает, что совсем не думает о своем народе, заявил президент России Владимир Путин, пишет газета «Известия» .

Российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал решение украинских властей вести боевые действия до последнего военнослужащего. Путин считает, что таким образом Киев только подчеркивает, что совсем не думает о населении.

«Мобилизация на Украине „полностью обескровит страну“, дойдут до студентов и „гитлерюгенда“», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что у киевской элиты все родственники живут за пределами Украины, а сами они также в любой момент могут покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Украина планирует удерживать приграничную территорию в Курской области. Однако, по данным Минобороны, ВСУ ежедневно несут большие потери среди личного состава и военной техники.