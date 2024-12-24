Путин заявил, что дорожит дружбой с Алиевым

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения», — говорится в поздравительной телеграмме главы российского государства.

Он подчеркнул, что дорожит добрыми товарищескими отношениями с Алиевым и будет рад продолжению совместной работы как по вопросам двусторонних отношений, так и международной повестки дня.

По словам президента РФ, под руководством Алиева Азербайджан укрепляет свои позиции на мировой арене и продолжает двигаться по пути социально-экономического развития.

В заключение Путин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе личной встрече обсудили восстановление экономических связей между странами. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, визит Фицо в Москву не был неожиданностью.