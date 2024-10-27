Путин выразил надежду, что Запад услышал его сигналы об ударах вглубь РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в западных странах услышали ранее сказанные слова о разрешении дальнобойных ударов вглубь страны .

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что ВСУ не могут применять дальнобойное оружие самостоятельно. Такой работой могут заниматься только специалисты стран НАТО. Для этого нужна космическая разведка, которой у Киева нет, необходимы специалисты, умеющие давать полетные задания.

Он добавил, что самостоятельно ВСУ подобные действия совершать не могут. И даже то, что происходит сейчас в зоне конфликта, «делается руками натовских офицеров».

«Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос», — отметил президент.

Как уточнил Путин, Россия будет отвечать на подобные действия.