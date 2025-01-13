Путин встретится с президентом Ирана 17 января

сегодня в 17:36

Российский лидер Владимир Путин 17 января проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибудет в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля .

Они будут обсуждать дальнейшее сотрудничество стран, в том числе торгово-инвестиционное, транспортно-логистическое и гуманитарное. Также во время встречи Путин и Пезешкиан поговорят об актуальных темах региональной и международной повестки дня.

По окончании встречи лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.

Кроме того, Путин и Пезешкиан сделают заявление для СМИ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил условия встречи Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, российский лидер заявлял о своей открытости к контактам с коллегами.