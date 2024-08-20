Путин встретился с уезжающими на СВО добровольцами из Чечни

Президент РФ Владимир Путин встретился с добровольцами из Чечни, которые в скором времени отправятся в зону спецоперации (СВО), сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где бойцы прошли подготовку. Там ему рассказали о работе центра подготовки, а также продемонстрировали трофейное оружие из зоны СВО.

Путин поблагодарил уезжающих на СВО добровольцев за их мужественное решение и пожелал им удачи.

«Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. <…> Хочу вас поблагодарить за решение подобного рода и от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно абсолютно непобедимы», — отметил он.

Российский лидер во время рабочего визита в Чечню заявил, что Ахмат Кадыров много чего сделал не только для своего чеченского народа, но и для всей страны в целом. Путин считает, что погибший первый президент Чечни в значительной степени спас свой народ, в том числе жертвуя собой.