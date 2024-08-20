Кадыров сообщил о визите президента Путина в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале сообщил, что президент России Владимир Путин с рабочим визитом приехал в регион.

«В рамках визита запланирована насыщенная программа», — сообщил Кадыров.

Какие именно вопросы будет обсуждать российский лидер с главой Чечни, пока не уточняется.

Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с матерями жертв теракта в Беслане. Он пообещал решить все текущие проблемы в оказании помощи семьям пострадавших и погибших почти 20 лет назад.