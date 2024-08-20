Путин сравнил борьбу с терроризмом на Кавказе с событиями в Курской области

Президент России Владимир Путин 20 августа встретился с представителями ассоциации жертв терактов «Матери Беслана», где сравнил борьбу с терроризмом на Кавказе с сегодняшними событиями, что разворачиваются в Курской области, говорится в ролике, опубликованном пресс-службой Кремля.

Глава государства пообщался с матерями жертв теракта в Беслане и заявил, что событие, которому 1 сентября 2024 года исполнится уже 20 лет, является незаживающей раной для всей страны. Он еще раз выразил соболезнование женщинам, потерявшим детей, а также обещал решить сложные вопросы, связанные с оказанием им помощи.

В ходе беседы с матерями Путин заявил, что борьба с терроризмом на Кавказе похожа на то, что происходит в Курской области.

«Что касается наших противников и врагов, о которых я упоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну, это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам теперь приходится бороться с теми, кто творил преступления в Курской области, в Донбассе, Новороссии», — заявил глава государства, отметив, что у тех, кто устроил теракт в Беслане, была поддержка из-за границы.

Путин подчеркнул, что, несмотря на то, что давно известно об отсутствии какой-либо морали у российских врагов, привыкнуть к этому все равно невозможно.