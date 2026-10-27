В Сергиево-Посадском округе провели форум для 90 волонтеров

Около 90 активистов движения «Волонтеры Подмосковья» из Сергиева Посада, Талдома и Дубны приняли участие в двухдневном форуме «ПРОвозможности 2.0» в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники межмуниципального молодежного добровольческого форума развивали личные качества, обменивались опытом и разрабатывали совместные проекты. Практические занятия посвятили подготовке и защите грантовых заявок.

Депутат Мособлдумы Тимофей Лагутин и депутат окружного совета Анна Солдатова поздравили активистов с наступающим Днем волонтера. Лагутин пожелал им сил и вдохновения, Солдатова поблагодарила за труд и отметила тесное взаимодействие совета депутатов с добровольцами.

Алексей Старченко из Сергиева Посада пришел в движение в марте этого года благодаря конкурсу волонтерских отрядов и стал его лидером. На форуме он познакомился с участниками из других муниципалитетов, играл в настольные игры и катался на коньках.

«Для меня быть волонтером — в первую очередь оставаться человеком. Быть добрым и хорошим, уметь просто помогать», — отметил Алексей Старченко.

Ника Белинская из Дубны последовала примеру старшего брата и стала волонтером в 14 лет. Она отметила, что добровольчество помогает пробовать новое, бывать в интересных местах и лучше узнавать себя.

Руководитель корпуса «Волонтеры Подмосковья» Анастасия Популова объяснила, что программа учит собирать команду, оформлять идею и защищать проект для получения регионального или федерального финансирования. Разработки можно доработать и подать, например, на гранты Росмолодежи.

Команда из Талдома и Сергиева Посада предложила фестиваль «Мы рядом», который познакомит молодежь с волонтерством. В регионе более 2 млн жителей от 14 до 25 лет, при этом добровольцев не хватает. Площадкой предложили Красногорск из-за транспортной доступности и расположения в центре Подмосковья.

На торжественной церемонии участникам вручили благодарственные письма за активную жизненную позицию, неравнодушие и личный вклад в развитие добровольчества в Сергиево-Посадском округе, Талдоме и Дубне.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.