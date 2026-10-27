В Истре провели противопожарную опашку на площади 5,3 га

Сотрудники МБУ «ДОДХИБ» на прошлой неделе создали противопожарные полосы в населенных пунктах муниципального округа Истра и на прилегающих территориях. Общая площадь работ составила 5,3 га, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Противопожарную опашку выполнили механизированным способом с использованием специальной техники. Работы прошли в деревнях Горнево, Петушки, Житянино, Бочкино, Ульево, Ремянники, Шейно, Курово, Чаново, Надеждино, Горки, Савельево, Бодрово, Антоновка и Кореньки, на хуторе Федоровка, а также на территории кладбища в Дедовске и прилегающих территориях.

Опашка — одна из мер профилактики природных пожаров. Весной и осенью защитные полосы создают вблизи населенных пунктов, лесных массивов, сельскохозяйственных угодий и других территорий с риском возгорания. Для этого участки очищают от сухой травы, кустарника и других горючих материалов. Полосы сдерживают распространение огня и снижают риск перехода природного пожара на жилые территории.

Основной объем опашки приходится на весну, но осенью эти работы также важны. В бесснежный период сохраняется риск возгорания сухой растительности, поэтому защитные полосы помогают повысить безопасность населенных пунктов.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.