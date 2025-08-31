Путин встретился с Пашиняном на саммите ШОС в Китае

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, беседа лидеров двух стран была хорошей, пишет ТАСС .

По словам Пескова, встреча Путина и Пашиняна уже завершилась. Беседа лидеров была продолжительной, но хорошей. О чем именно говорили президент РФ и премьер-министр Армении, пока не уточняется.

В приветственном слове Путин заявил, что рад встрече с Пашиняном и выразил надежду, что совместная работа будет, как и прежде, плодотворной. Пашинян, в свою очередь, согласился с российским лидером и назвал российский и армянский народы братскими.

По словам Пескова, в рамках ШОС у Путина также состоятся дополнительные двусторонние встречи с главами разных государств и правительств. Он также выразил надежду, что российский президент успеет встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее сообщалось, что на полях саммита ШОС Путина лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств обменялись дружеским рукопожатием.