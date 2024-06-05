Путин встретился с главами международных информагенств на ПМЭФ в «Лахта Центре»

Президент России Владимир Путин 5 июня в первый день Петербургского международного экономического форума встретился с главами международных ведущих информационных агентств, в числе которых есть представители недружественных стран, сообщили в пресс-службе Кремля .

Во встрече принимают участие представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции. Глава России поприветствовал представителей отечественных и иностранных СМИ и предложил нетипичный формат общения.

«Здесь очень информированные люди, я просто не представляю, что я мог бы вам сказать такого, чего вы не знаете. Вы все знаете, и знаете, наверняка, лучше меня. Что бы я ни говорил, вы все равно будет думать, что вы знаете лучше меня. Поэтому предлагаю, чтобы у нас был не вечер вопросов и ответов, а обмен мнениями. Так будет поинтереснее», — заявил Путин, подчеркнув, что ему тоже интересно услышать мнение собеседников по интересующим их вопросам.

После встречи Путин порекомендовал представителям стран мира поучаствовать в экскурсии по зданию «Лахта Центра», но в шутку предупредил, что влюбленный в здание председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер не отпустит их без подробного рассказа об объекте.