Путин на ПМЭФ встретится с главами информагентств из недружественных стран

Глав информагентств недружественных стран пригласили на ПМЭФ и встречу с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину , что в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин встретится с главами информационных агентств, в число которых войдут в том числе руководители агентство из недружественных стран.

По словам Пескова, у президента расписан каждый день. В насыщенном расписании есть несколько встреч.

«Собственно, после начала специальной военной операции это первый раз Путин встречается, где в составе гостей и главы агентств из недружественных стран, стран, которые успели стать с тех пор недружественными, и наши партнеры тоже», — пояснил Песков.

По словам официального представителя Кремля, представителей недружественных стран пригласили, так как они формируют мировые информационные потоки и тоже должны получить информацию из первых рук, чтобы понять Путина и Россию.

«Это уникальный шанс для них. Мы ожидаем очень интересную беседу», — подчеркнул Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин в первый день ПМЭФ посетил «Лахта Центр» в Петербурге. Ему рассказали об уникальном конструировании небоскреба.