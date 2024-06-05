Миллер рассказал Путину о строительстве «Лахта Центра» в Петербурге
Видео: Владимир Путин приехал в «Лахта Центр» в Петербурге
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как и из каких материалов построили «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.
На опубликованных кадрах видно, как Миллер показывает Путину прозрачный козырек многофункционального комплекса и рассказывает, что кровля настолько крепкая, что ей не страшны нагрузки любого снегопада.
С 5 по 8 июня в Северной столицы России проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В мероприятии будет участвовать в том числе президент страны Владимир Путин, он выступил 7 июня.
На площадках ПМЭФ представлен стенд из Подмосковья. Главной ее фишкой стали роботы.