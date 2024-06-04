ПМЭФ-2024: когда пройдет, кто примет участие и что будут обсуждать

Летом 2024 года в Санкт-Петербурге пройдет традиционный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие состоится уже в 27-й раз. С 1997 года, когда оно прошло впервые, традиция его ежегодного проведения была прервана только в 2020 году из-за пандемии.

Даты и место проведения ПМЭФ-2024

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В 2024 году форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. Местом проведения традиционно станет «Экспофорум», расположенный в Пулково по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1.

Кто примет участие в ПМЭФ-2024

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По устоявшейся с 2005 года традиции, в форуме примет участие президент РФ. В частности, Владимир Путин выступит с речью на пленарном заседании 7 июня.

Из глав зарубежных государств подтверждено участие в форуме президента Боливии Луиса Арсе. Кроме того, на ПМЭФ будет много иностранных официальных лиц министерского ранга. Среди них министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр промышленности Эфиопии Хасан Мухумед Моалин, министр здравоохранения Мьянмы Тет Хаинг Вин и другие. Посетят мероприятие и главы дружественных России административно-территориальных образований – глава Гагаузии Евгения Гуцул и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Из высокопоставленных российских чиновников в форуме примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, еще один вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр труда и социальной политики Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко и другие.

Страной-гостем форума выступит султанат Оман.

Полный список спикеров и экспертов ПМЭФ-2024 опубликован на официальном сайте Фонда Росконгресс.

Какие темы обсудят на ПМЭФ-2024

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Главная тема форума в 2024 году звучит так: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

«Стабильность и справедливость в многополярном мире возможны только при условии возникновения новых центров влияния, способных предложить свой взгляд на мировые проблемы и участвовать в формировании нового мирового порядка. Развитие новых точек роста требует активного участия разных стран и регионов, которые готовы взять на себя ответственность за свое будущее», – раскрыл содержание основной темы советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из четырех тематических треков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства». Всего в программе запланировано более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше тысячи модераторов и спикеров.

Как сообщается на официальном сайте мероприятия, «дискуссии раскроют понимание места и роли России в формирующемся многополярном мироустройстве».

Кроме того, в программе ПМЭФ-2024 запланированы более 10 бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС – АСЕАН, Россия – Африка, Россия – Латинская Америка, Россия – Китай, Россия – ЮАР и другие двусторонние встречи.

Ознакомиться с полной деловой программой можно на сайте форума.

Ограничения дорожного движения в связи с ПМЭФ-2024

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Отдельные ограничения движения в связи с проведением форума начались уже с 1 июня. Большинство из них продлится до 23:59 8 июня. Ограничения включают в себя прекращение движения транспортных средств, запрет остановки транспортных средств, сужение проезжей части, а также ограничение в движении грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

Так, с 00.00 3 июня до 23.59 8 июня прекращается движение транспортных средств по:

Стартовой улице: от Быковской улицы до Внуковской;

Домодедовской улице: от улицы Пилотов до Внуковской улицы;

Внуковской улице: от д. 2 до Домодедовской улицы.

С полным списком ограничений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.