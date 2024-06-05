Робот из деталей внедорожников представлен на подмосковном стенде ПМЭФ

Стенд Московской области начал работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), главной его фишкой являются роботы, один из которых собран из запчастей будущих внедорожников, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

В скором времени в Подмосковье стартует производство электрических и гибридных внедорожников, которые смогут заменить европейские бренды на отечественном рынке. Представленного на ПМЭФ 4-метрового робота-трансформера собрали из деталей будущих автомобилей. Он символизирует способность к трансформациям и гибкость экономики Московской области.

«Второй робот — в человеческий рост. Его зовут Женя. Он рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях, туризме. Жене можно задать вопросы на разные темы и получить исчерпывающие ответы. Кроме того, в его меню есть „Минутка поэзии“ — он всегда готов прочитать стихи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото - © Робот Женя/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Еще одной фишкой подмосковного стенда на ПМЭФ стали мультимедийные экраны, где планируют показать не только подписания соглашений, но и ролики про Московскую область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 80% соглашений, которые подписываются на Петербургском международном экономическом форуме, всегда реализуются.

«За все годы мы проанализировали количество подписавших соглашение и их процент реализации. 80% — 8 из 10 соглашений, которые мы подписываем, они реально реализуются. То есть эффект достаточно высокий», — сказал Воробьев.