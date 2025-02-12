Путин впервые поговорил с президентом Сирии переходного периода

Российский лидер Владимир Путин впервые пообщался по телефону с президентом Сирии переходного периода Ахмедом Шараа. Главы обменялись мнениями и затронули актуальные вопросы взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин пожелал Шараа успехов в решении задач, стоящих перед руководством страны. Он напомнил, что Россию и сирийский народ связывает дружба. Лидеры обменялись мнениями о ситуации в Сирии.

Российская сторона дала понять, что поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет сирийского государства. Путин подтвердил, что страна готова оказывать народу Сирии гуманитарную помощь и содействовать улучшению социально-экономической обстановки.

Также главы государств затронули вопросы в образовательной и других областях. При этом они учитывали договоренности, достигнутые во время переговоров в Дамаске. Стороны договорились продолжить полезные контакты.

Ранее Минобороны Сирии озвучило условия для сохранения российских военных баз на своей территории. Министр обороны Мурах Абу Касра в интервью The Washington Post заявил, что Россия сможет сохранить свои базы в Тартусе и Хмеймиме до тех пор, пока ее «требования остаются актуальными для сирийских интересов».