Путин: в РФ подготовят около 1 млн инженеров в ближайшие 3 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года в РФ подготовят около 1 млн специалистов в области инженерного дела. Также в стране появится больше инженерных школ в ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба Кремля .

Российский лидер добавил, что к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до 1 млн 800 тыс. человек.

«У нас создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений», — отметил Путин.

Он также добавил, что к 2030 году этих школ должно появиться еще больше — их будет не менее ста. Власти работают в этом направлении.

Ранее Путин на встрече с молодыми учеными в Ново-Огареве рассказал, зачем нужна наука. По его словам, она призвана быть фундаментом для общего развития человечества.