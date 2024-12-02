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На встрече с молодыми учеными в Ново-Огареве Путин рассказал, зачем нужна наука

Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых в Ново-Огареве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

У науки, образования и искусства есть общее. Она тоже объединяет воедино людей разных национальностей, приверженцев разных вер, взглядов, считает президент РФ.

«Призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед», — отметил Путин.

Также наука формирует условия для прогресса, добавил президент.

Ранее сообщалось, что в рамках федеральной программы «Мастерская новых медиа» начался проект по популяризации достижений молодых российских ученых.