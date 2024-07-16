«Мастерская новых медиа» популяризирует достижения молодых российских ученых

В рамках федеральной программы «Мастерская новых медиа» начался проект по популяризации достижений молодых российских ученых. Инициатива реализуется в контексте Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в пресс-релизе программы.

Группа из более чем 70 опытных медиаспециалистов из 32 регионов России и ряда зарубежных стран посетила ведущие научно-исследовательские центры НИТУ МИСИС, НИЯУ МИФИ и НИУ МИЭТ. Участники программы пообщались с молодыми исследователями и руководителями лабораторий, ознакомились с их новейшими разработками в области робототехники, ядерных технологий, электроники и биоинженерии.

По словам замминистра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, проект является частью реализации ключевой задачи Десятилетия науки и технологий — повышения осведомленности граждан о достижениях и перспективах отечественной науки. Для этого ведомство проводит грантовый конкурс для авторов научно-популярного контента и организаторов просветительских мероприятий.

Участники «Мастерской новых медиа» займутся созданием материалов о молодых ученых из России, записью подкастов и формированием стратегий личного брендинга исследователей. Эти меры, по мнению экспертов, будут способствовать популяризации науки, привлечению новых кадров и инвестиций в научные проекты РФ.

«В последнее время меняется позиционирование ученых. Даже девиз нашей конференции в университете: „Наука — это рок-н-ролл“. Это максимально творческие люди, которые стараются развивать свою область», — заявила молодой ученый и сотрудник научно-образовательной лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины университета МИСИС Элеонора Зеленова.

Иностранные участники программы положительно оценили высокий уровень российских разработок в сфере робототехники и инженерии. Гости из зарубежья отметили, что это расходится с распространенным в Европе мнением о доминировании Азиатско-Тихоокеанского региона в данных областях.