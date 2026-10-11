Потап и Настя Каменских занялись продюсированием уехавших в США российских звезд

Украинский дуэт Потап и Настя Каменских занялись продюсированием уехавших из РФ звезд в США, они организуют концерты Светланы Лободы и Кристины Орбакайте, сообщает SHOT .

Так, гастроли украинки Лободы по Штатам организовывает компания Mozgi international LLC и EMX Agency LLC, которая связана с дуэтом. За восемь концертов певицы в году фирма заработала свыше 50 млн рублей. Причем Потап и Настя забирают большую часть выручки себе — на организации данных гастролей они заработали примерно по 15 млн рублей каждый.

Сейчас они с промоутером Сергеем Маковцом приступили к организации выступлений Кристины Орбакайте. Концерты пройдут в шести городах США. При этом площадки у певцов переходят из рук в руки. Так, 6 декабря Орбакайте выступит в Oceana Theater (Нью-Йорк), а 19 декабря там же пройдет концерт Потапа и Насти.

Маковец давно дружит с украинцами. Он в этом году стал президентом EMX Agency LLC. Бизнесмен свыше 10 лет не живет на Украине и активно ее поддерживает. Также он продолжает работать с российскими артистами. Маковец ранее организовывал туры по США для Александра Реввы и Михаила Шуфутинского.

Ранее Потап и Настя окончательно переехали в США. Пара снимает квартиру в Майами за 500 тыс. рублей в месяц по соседству со знаменитым модельером Томми Хилфигером.

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