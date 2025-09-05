Путин уверен, что Москва — лучшее место для саммита с Зеленским
Фото - © РИА Новости
Российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал Москву лучшим местом для возможного саммита с украинским коллегой Владимиром Зеленским. РФ готова к такой встрече, сообщает ТАСС.
Путин добавил, что Россия даст Зеленскому и другим представителям соседней страны гарантии безопасности, если они отправятся в Москву.
Помимо этого, глава государства назвал избыточными предложения организовать встречу на предлагаемых Украиной площадках.
3 сентября Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. Президент Украины отказался.