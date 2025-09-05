Путин уверен, что Москва — лучшее место для саммита с Зеленским Политика сегодня в 11:30 Фото - © РИА Новости

Российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал Москву лучшим местом для возможного саммита с украинским коллегой Владимиром Зеленским. РФ готова к такой встрече, сообщает ТАСС.