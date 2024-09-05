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Путин: Украина несет очень большие потери и ставит под угрозу боеспособность ВСУ

Украина несет очень большие потери. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщают « Вести ».

Большие потери, которые несут ВСУ, могут привести к обрушению фронта для Киева. Также это приведет к утрате украинскими войсками боеспособности.

Путин добавил, что группировка «Восток» «буквально вчера» захватила треугольник «семь на пять километров». Также эффективно себя проявляют и бойцы «Центра».

Ранее сообщалось, что США могут передать Украине ракеты большой дальности. Целями для ударов ВСУ могут выбрать Москву и Санкт-Петербург.