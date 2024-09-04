В Турции назвали точную дату массированного удара ВСУ по Москве и Петербургу

ВСУ могу нанести удар по Москве и Петербургу в день рождения Владимира Путина

Эксперты предполагают, что США могли передать Украине ракеты большой дальности. Целями для массированных ударов могут стать Москва и Санкт-Петербург, сообщает MK.Ru .

Турецкие СМИ, ссылаясь на данные разведки, утверждают, что будущие удары адресованы не только России, но и лично президенту Владимиру Путину. Обстрел может произойти в день рождения государственного лидера — 7 октября.

Киевский режим рассматривает это решение как способ «усадить» Москву за стол переговоров. При этом агентство Reuters ранее сообщало, что США близки к тому, чтобы передать Украине ракеты большой дальности JASSM. Именно по этой причине руководство страны недавно отправилось в Вашингтон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ВСУ уже бьют по территории РФ с помощью американского оружия и попытаются ударить вглубь. Он подчеркнул, что Штаты и так уже втянуты в данный конфликт, поэтому фундаментально в ситуации ничего не поменяется.