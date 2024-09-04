Песков: РФ учитывает, что ВСУ попытаются ударить вглубь территории страны

сегодня в 09:00

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ВСУ уже бьют по территории РФ с помощью американского оружия и попытаются ударить вглубь. Об этом сообщает Life.ru .

Пескова спросили о реакции России на обсуждаемое снятие ограничений США на дальние удары.

«И сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Штаты и так уже втянуты в данный конфликт, поэтому фундаментально в ситуации ничего не поменяется.

Как уточнил пресс-секретарь президента, использование украинской армией поставленного оружия учитывается Россией.