Песков: РФ учитывает, что ВСУ попытаются ударить вглубь территории страны
Фото - © Валентина Певцова, фотобанк Фонда «Росконгресс»/Сайт Кремля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ВСУ уже бьют по территории РФ с помощью американского оружия и попытаются ударить вглубь. Об этом сообщает Life.ru.
Пескова спросили о реакции России на обсуждаемое снятие ограничений США на дальние удары.
«И сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать», — отметил Песков.
Он подчеркнул, что Штаты и так уже втянуты в данный конфликт, поэтому фундаментально в ситуации ничего не поменяется.
Как уточнил пресс-секретарь президента, использование украинской армией поставленного оружия учитывается Россией.