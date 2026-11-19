Москва согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта, предложенными американской стороной. Теперь вопрос упирается в другую сторону: Киев и его европейские союзники, по словам Владимира Путина, пока к таким договоренностям не готовы, сообщает РИА Новости .

Об этом президент РФ сказал на пресс-конференции по итогам поездки в Китай. В Шэньчжэне он находился 18 и 19 ноября: там проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже. Так что они есть и нами поддержаны. Вопрос, хотят ли другие стороны конфликта, Украина и, скажем, в данном случае, их европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами», — сказал Путин.

Речь, по его словам, идет о том, готовы ли Киев и его партнеры вести дело к прекращению боевых действий мирными средствами или нет.

«Судя по тому, что мы видим, на данный момент нет. Ну, посмотрим, все течет, все меняется», — отметил Путин.

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