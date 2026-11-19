Если украинская сторона действительно стремится к прекращению противостояния с РФ, ей следует принять компромиссные условия, выдвинутые еще до саммита в американском Анкоридже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Он напомнил, что именно киевские власти развязали боевые действия на юго-востоке Украины. При этом жители Донбасса провозгласили независимость от Киева.

Они сделали это в соответствии с первой статьей Устава ООН. Она закрепила право народов на самоопределение.

Путин также акцентировал внимание на том, что Россия не начинала вооруженный конфликт на Украине. Она, напротив, прилагает усилия для его скорейшего завершения.

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