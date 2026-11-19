Автовладельцы, перекрывшие проезд спецтехники к контейнерным площадкам, за неделю получили в Подмосковье 135 штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей. Нарушения зафиксировали жители через приложение «Народный инспектор», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Основанием для привлечения 135 автовладельцев к административной ответственности стали обращения жителей через мобильное приложение «Народный инспектор». Водители парковали машины так, что они мешали спецтехнике подъезжать к контейнерным площадкам для вывоза твердых коммунальных отходов.

Больше всего штрафов за неделю выписали в Одинцове — 47, Ленинском округе — 25 и Мытищах — 13. Общая сумма штрафов в регионе составила 1,2 млн рублей.

Приложение «Народный инспектор» работает на базе платформы «Добродел». Чтобы сообщить о нарушении, нужно снять короткое видео с автомобилем нарушителя и отправить его через сервис. Жители также могут фиксировать парковку на газонах и детских площадках, несанкционированный сброс мусора и блокирование проезда мусоровозов.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что «Народный инспектор» — удобный и современный способ выявления правонарушений. Для этого нужен лишь смартфон с установленным приложением «Добродел». По его словам, сервис позволяет каждому внести вклад в чистоту региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.