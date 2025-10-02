Путин указал на сходства Эммануэля Макрона с Наполеоном

Российский президент Владимир Путин считает, что французский лидер Эммануэль Макрон похож на французского полководца и государственного деятеля Наполеона Бонапарта, который также пытается спровоцировать «кого-то на активные действия». Такое мнение Путин выразил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС .

По мнению Путина, Макрон очень хочет перенести напряжение на кого-то другого, чтобы в дальнейшем использовать это в своих целях.

«Ему (Макрону — ред.) очень хочется перенести, как я уже сказал в своем выступлении, напряжение на внешний контур, возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: „Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе“, как Наполеон», — заявил Путин.

Ранее Путин оценил американского президента Дональда Трампа как комфортного собеседника. Российский лидер подчеркнул, что Трамп умеет слушать, не перебивая, и аргументированно высказывать свою позицию.

