«Говорили честно, он слушал»: Путин раскрыл детали разговора с Трампом на Аляске

Российский президент Владимир Путин впервые раскрыл детали личной встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоялась в рамках российско-американского саммита на Аляске 15 августа 2025 года. По словам Путина, президент США — комфортный собеседник, который внимательно его слушал и не перебивал. Соответствующий отрывок с пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Прежде чем раскрыть детали личного разговора с Трампом, Путин подчеркнул, что говорит абсолютно искренне. По его мнению, несмотря на то, что американский лидер порой выступает эпатажно, он все равно остается комфортным собеседником, который умеет слушать.

«Я и в выступлении (после саммита — ред.) он защищает национальные интересы так, как он их определяет, но иногда, повторю еще раз, иногда лучше услышать прямую позицию, чем какие-то „аки-воки“, в которых трудно разобраться. Но я хочу повторить, это не просто так, чтобы какие-то приятные слова сказать. Вот, мы беседовали часа полтора, я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его, тоже внимательно. Мы обменялись (мнениями — ред.), вопросы сложные», — рассказал Путин.

По словам российского лидера, в какой-то момент Трамп сказал ему, что определенные вещи будет сложно сделать. Путин согласился с американским коллегой, после чего они начали обсуждать некоторые детали, которые он уже не стал раскрывать.

«Мы обсуждали. А не то, что вот кто-то говорит: „Вы должны сделать так, а вы так, а вы… Шляпу снимите. Такого не было. Конечно, важно, чтобы это доходило до логического завершения, до результата, это правда, но это сложный процесс“, — подчеркнул Путин.

Президент России подчеркнул, что добиться баланса интересов в украинском кризисе будет сложно, но если получится достичь этого с помощью дискуссии, то по итогу все стороны получат «капитальные договоренности», которые будут работать долго.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп впервые встретились после инаугурации американского лидера на втором президентском сроке 15 августа 2025 года. Местом встречи стала Аляска. Президент США на красной дорожке встречал российского коллегу с аплодисментами, чем шокировал Европу.

