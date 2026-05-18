В Петербурге более 3 тыс человек вышли на забег «Бегом с Дневником»

Более трех тысяч участников, гостей и болельщиков собрал в Петербурге забег «Бегом с Дневником». Часть средств от продажи слотов направят в фонд «Бумажная птица», сообщает газета «Петербургский дневник» .

На старт вышли профессиональные спортсмены, любители, корпоративные команды, представители власти и бизнеса. Губернатор Александр Беглов отметил, что город системно поддерживает такие мероприятия, поскольку они формируют основы здорового образа жизни.

В числе участников была команда Комитета финансов Санкт-Петербурга, отметившего 95-летие.

«95 лет — отличный повод двигаться вперед вместе! Спасибо коллегам, которые поддержали эту идею и вышли на дистанцию в честь юбилея родного комитета», — сказала председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина.

Дистанции преодолевали горожане разных возрастов. Пять километров пробежала 88-летняя жительница блокадного Ленинграда Валентина Котикова. В детском старте на один километр участвовала восьмилетняя Александра Захарова.

«Вначале бежать было легко, а к концу стало труднее — я начала уставать, и многие меня обгоняли», — поделилась ощущениями девочка.

Кульминацией стал театрализованный «Забег Петров Первых» на 354 метра — по числу лет со дня рождения Петра I в июне 2026 года.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов подчеркнул, что забег объединяет тех, кто готов помогать другим. Исполнительный директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко добавил: «Главное, что люди пришли не просто бегать. Они пришли поддержать детей, которые столкнулись с тяжелым неизлечимым заболеванием. Такая поддержка бесценна. Ведь когда ты борешься с болезнью, столкнулся с бедой, самое важное — знать, что ты не один».

Победителями стали Екатерина Константинова и Борис Захаров на 5 км, Анастасия Слуцкая и Роман Точинов на 10 км.

